Ruanda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ruanda'nın başkent Kigali'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Ruanda Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel, Türk toplumu temsilcileri ve yerel katılımcılar katıldı.

Program kapsamında çocuklar, Ruanda'nın kültürel mirasını yansıtan geleneksel dans performansları sergiledi, Türk ve Ruandalı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte farklı kültürlerin ortak değerler etrafında buluşmasının önemi vurgulandı.

Etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın evrensel mesajı olan çocukların barış, kardeşlik ve umut dolu bir dünyada yetişmesi idealinin altı çizilirken, Türkiye ile Ruanda arasındaki dostluk bağlarının çocukların öncülüğünde daha da güçleneceği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan etmesi dolayısıyla saygı ve minnetle anıldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Netanyahu'dan Lübnan'a 'şiddetli saldırı' emri

Kana doymuyor! Netanyahu ateşkesi silip atacak emri verdi

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

Mutlulukları 6 ay sürdü

Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz

Türkiye'yi hedef alan ittifaka Rusya'dan tehdit: Vururuz
Fenerbahçe'de derbi öncesi sürpriz gelişme

Derbi öncesi sürpriz gelişme
Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler