Ruanda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ruanda'nın başkent Kigali'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Ruanda Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel, Türk toplumu temsilcileri ve yerel katılımcılar katıldı.

Program kapsamında çocuklar, Ruanda'nın kültürel mirasını yansıtan geleneksel dans performansları sergiledi, Türk ve Ruandalı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte farklı kültürlerin ortak değerler etrafında buluşmasının önemi vurgulandı.

Etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın evrensel mesajı olan çocukların barış, kardeşlik ve umut dolu bir dünyada yetişmesi idealinin altı çizilirken, Türkiye ile Ruanda arasındaki dostluk bağlarının çocukların öncülüğünde daha da güçleneceği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan etmesi dolayısıyla saygı ve minnetle anıldı.