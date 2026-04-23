Malatya Park AVM'de 23 Nisan coşkusu

Malatya Park AVM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar bayramı büyük bir coşkuyla kutladı.

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. kuruluş yıl dönümü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Fuaye alanında düzenlenen programda sahnelenen eğlenceli gösteriler çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Gün boyu süren aktiviteler ve çeşitli sürpriz hediyelerle çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de programa yoğun ilgi gösterdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı