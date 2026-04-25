Endonezya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği himayelerinde ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği gerçekleştirildi.

Cakarta Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği koordinasyonunda, YEE etkinlik salonunda düzenlenen programa katılan çocuklar, marşlar ve şarkılar eşliğinde etkinliği kutladı.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutluyoruz. Bu eşsiz günde yurdun dört bir yanından gelen vekiller, Kurtuluş Savaşı'mızın zaferle sonuçlanması için bir araya gelmiş ve Gazi Meclisimizi Ankara'da kurmuşlardır. Dualarla açılan bu Gazi Meclis, milli kurtuluş mücadelesini başarıyla sonuçlandırarak bizlere Cumhuriyetimizi hediye etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelemizin eşsiz kahramanlarını bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle yad ediyorum."

Çocukların önemine vurgu yapan Küçükcan, bir milletin özgür ve bağımsız yaşamasının en önemli göstergesinin egemenlik olduğunu, bugünün geleceğin teminatı olan çocuklar vesilesiyle anlam kazandığını ve çocukların bugünkü mutluluğunun güçlü Türkiye'nin teminatı olduğunu aktardı.

Etkinlik, Türk ve Endonezyalı çocukların birlikte hazırladıkları çeşitli gösterilerle sona erdi.