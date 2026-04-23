Kerkük Valisi Ağa, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda çocuk esirgeme kurumunu ziyaret etti

Kerkük Valisi Ağa, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda çocuk esirgeme kurumunu ziyaret etti
Irak'ta Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kerkük Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuklarla bir araya geldi.

Irak'ta Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kerkük Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuklarla bir araya geldi.

Ağa, burada basına yaptığı açıklamada, 23 Nisan Çocuk Bayramı gibi güzel bir günde Kerküklü kimsesiz çocukları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Kerküklü bütün çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlayan Ağa, kurumda kalan çocuklarla tek tek sohbet ederek durumlarını ve ihtiyaçlarını sordu.

Ağa, Kerkük Çocuk Esirgeme Kurumu'nun geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için destek vermeye devam edeceklerini ve kurumda kalan çocukların daha iyi yetişmesi için kendisine verilen tüm yetkiyi kullanacağını ifade etti.

Kerkük Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Müjde Mecid, kuruma gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı Kerkük Valisi Ağa'ya teşekkür etti. Mecid, kurumun ve çocukların güncel ihtiyaçlarını Ağa'ya ilettiklerini aktardı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
