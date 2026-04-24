Trafik polisinden duygulandıran 23 Nisan anı

Erzincan'da görevli trafik polisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda uçan balonunu kaybeden bir çocuğun yüzünü güldürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, bayram kutlamaları sırasında balonunu rüzgara kaptıran çocuğun üzüldüğünü fark etti.

Hızla harekete geçen polis, uçan balonu yakalayarak yeniden çocuğa teslim etti. Balonuna kavuşan çocuk büyük sevinç yaşadı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların da takdirini toplarken, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onların sevinci, bizim en büyük görevimiz." ifadesine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
