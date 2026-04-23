Sıfır Atık Vakfından 23 Nisan'da çocuklara özel eğitim ve atölye programı

Sıfır Atık Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik tiyatro, eğitim ve atölye programı düzenledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren vakıf, sıfır atık ve çevre bilincinin çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırılmasına yönelik programlarına devam ediyor.

Bu kapsamda vakıf, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 6-11 yaş aralığındaki 150 çocuğu vakıf binasında düzenlenen etkinliklerde ağırladı.

Sevgi evlerinden katılan çocukların yer aldığı programda, çeşitli sosyal etkileşim ve eğlence aktiviteleri gerçekleştirildi.

Etkinliklerde çocukların doğayla bağ kurmaları, çevreye karşı duyarlılık geliştirmeleri ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmaları amacıyla uygulamalı eğitim içerikleri sunuldu.

Programın ilk bölümünde çocuklar, sürdürülebilir gelecek temasıyla hazırlanan Gelecekten Gelen Çocuk Tiyatrosu'nu izledi.

Çevre bilinci ve sıfır atık yaklaşımının işlendiği oyunda, israfın önlenmesi, geri dönüşümün önemi, yeniden kullanım alışkanlıkları ve sürdürülebilir yaşam konuları çocuklara interaktif anlatımla aktarıldı.

Tiyatro gösterisinin ardından çocuklar eğlence aktivitelerine katıldı. Daha sonra düzenlenen "Sıfır Atık Bilinçlendirme Sunumu ve Eğitimi" programında, vakıf eğitmenleri tarafından atık oluşumunun önlenmesi, atık türlerinin sınıflandırılması, geri dönüşüm süreçleri ve sıfır atık uygulamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

"Dünya Ortak Evimiz" yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocukların doğaya karşı sorumluluk bilinci geliştirmesi ve sıfır atık anlayışını günlük yaşamın parçası haline getirmesi hedeflendi.

Program kapsamında çocuklar ayrıca sıfır atık uygulamalarının hayata geçirildiği örnek bir şehir modeli üzerine fikir geliştirme çalışmaları yaptı. Etkinliklerde atıkların doğru ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçlerine katılımın çevre üzerindeki etkileri uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Çocuklar, Sıfır Atık Sanat Tasarım Atölyesi'nde ise bitki atıklarıyla sulu boya tasarımları hazırladı. Atölye çalışmalarıyla çocukların atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesine yönelik farkındalık kazanmaları amaçlanırken, geri dönüşüm malzemeleriyle özgün tasarımlar ortaya koymaları sağlandı.