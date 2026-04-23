Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Novi Grad Belediyesi salonunda düzenlenen programa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin yanı sıra Bosna Hersekli yetkililer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda çocuk katıldı.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Novi Grad Belediyesi ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar Türkçe ve Boşnakça şarkılar seslendirdi.

Büyükelçi Akseki, programda yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bayramı çocuklara armağan ettiğini ifade ederek, Bosna Hersek'te de coşkuyla kutlanmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Sırbistan'da da Türkiye Maarif Vakfı okullarında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı ile Sırp yetkililer katıldı.

Program kapsamında, Sırbistan'daki Türkiye Maarif Vakfı okullarında öğrenim gören öğrencilerin sunduğu gösteriler katılanlardan alkış aldı.

Karadağ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çocukların buluştuğu etkinliğe, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Ayda Ünlü de katıldı.

Hırvatistan'da ise başkent Zagreb'de bir okulda program yapıldı.

Çocukların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş da hazır bulundu.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Özgür Özel ile görüşür müsünüz?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
'Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi' iddiası

Hamaney'le ilgili İran'ı karıştıracak iddia! Bu yüzden gözükmüyormuş
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”

Erdoğan, DEM'lileri görür görmez sordu: Masa sağlam mı?
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış

Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar çıldırdı
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı

Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...