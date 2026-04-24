Ülkü Ocakları'ndan özel öğrencilerin okuluna 23 Nisan hediyesi sera

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel öğrencilerin eğitim gördüğü okula sera yapıldı. Hazırlanan proje düzenlenen törenle okul yönetimine teslim edildi.

Karşıyaka ilçesinde bulunan Özel Yürekler Okulu öğrencilerinin talebi üzerine harekete geçen ekipler okul bahçesine sera kurdu. Özel çocuklar için hayata geçirilen proje ile öğrencilerin doğayla iç içe olması hedefleniyor. Öğrenciler toprakla buluşarak üretmenin mutluluğunu yaşayacak. Kurulan sera öğrencilerin eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine de katkı sağlayacak.

"Sevginin ve umudun yansıması"

Törende konuşan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, 23 Nisan'ın geleceğe duyulan sorumluluğun en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Kılıç, "23 Nisan gibi anlamlı bir günde böyle bir projeyi hayata geçirmek bizim için büyük bir onurdur. Türk milletinin en özel evlatlarına hizmet etmek, onların hayatına dokunmak en önemli görevlerimizden biridir. Bu sera sadece bir yapı değil; sevginin, emeğin ve umudun somut bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Sosyal projeler devam edecek

Tören sonunda öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı dikkat çekti. Hayata geçirilen proje eğitim camiası ve veliler tarafından takdir topladı. Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, çocuklara yönelik sosyal projelerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı