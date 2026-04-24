AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Salt, çocukların bayramlarını tebrik etti.

Çocuklara çeşitli hediyeler verildi, ailelerle de sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, 23 Nisan'ın sadece bayram değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara verilen değerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Çocukların gözlerindeki umut ve yüreklerindeki cesaretin Türkiye'nin yarınlarına olan inancı güçlendirdiğini aktaran Salt, "Her evladımız, Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olacaktır. Başta hastanede tedavi gören yavrularımız olmak üzere tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ile İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara da yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
