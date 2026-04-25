Moskova'da 23 Nisan haftasında "Türk Çocuk Filmleri" gösterildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında çocuk filmleri gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla bir sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükelçi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Günhan Emre Ersoy, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut, büyükelçilik çalışanları ile Türk ve Rus aileler ve çocukları katıldı.

Etkinlik kapsamında "Köstebekgiller: Perili Orman" ve "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" adlı Türk çocuk filmleri Rusça altyazı ile izleyiciyle buluştu.

Filmlerin hafta sonu boyunca ücretsiz olarak gösterimde kalacağı bildirildi.