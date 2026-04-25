Çermikte uçurtma şenliği düzenlendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, uçurtma şenliği düzenlendi.

Muharrem Akkılıç İlköğretim Okulu tarafından ilçe stadyumunda organize ettiği etkinliklerde uçurtmalar uçuruldu, çuval ve koşu yarışı, halat çekme, top kapma yarışmaları yapıldı. Etkinliğe çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Gökyüzünde uçurtmalarını özgürce uçuran çocuklar mutluluklarını gizleyemedi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan öğrenci, veli ve vatandaşlara nohutlu pilav ve ayran ikram edildi. - DİYARBAKIR

