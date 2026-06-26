Çin: Askeri Alanda Kaydettiğimiz Gelişmeler Hiçbir Ülkeyi Hedef Almıyor
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ülkesinin askeri gelişiminin ulusal egemenlik ve güvenliği korumayı amaçladığını, barışçıl kalkınma yoluna bağlı olduğunu ve hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti.
BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in askeri gelişiminin, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumayı amaçladığını ve hiçbir ülkeyi hedef almadığını söyledi.
Guo cuma günkü basın toplantısında, ülkenin barışçıl kalkınma yoluna bağlı olduğunu belirtti.
Guo, "Çin'in artan askeri gücü, dünya barışına yönelik büyüyen bir gücü temsil etmektedir ve Asya-Pasifik bölgesinde ve ötesinde barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olmaktadır" dedi.
Kaynak: Xinhua