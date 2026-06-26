Çin: Askeri Alanda Kaydettiğimiz Gelişmeler Hiçbir Ülkeyi Hedef Almıyor

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in askeri gelişiminin, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumayı amaçladığını ve hiçbir ülkeyi hedef almadığını söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, ülkenin barışçıl kalkınma yoluna bağlı olduğunu belirtti.

Guo, "Çin'in artan askeri gücü, dünya barışına yönelik büyüyen bir gücü temsil etmektedir ve Asya-Pasifik bölgesinde ve ötesinde barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olmaktadır" dedi.

Kaynak: Xinhua