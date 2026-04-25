Haberler

Viyana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle etkinlik yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye Maarif Vakfı Avusturya Temsilciliği'nde etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Başkonsolosluğu işbirliğinde Türkiye Maarif Vakfı Avusturya Temsilciliği'nde düzenlenen etkinliğe, Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Viyana Başkonsolosu Ece Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Program kapsamında ilk bölümde çocuklar için çeşitli etkinlik alanları oluşturuldu. Bu çerçevede yüz boyama, çini tabak yapımı, refleks ve top atma oyunları ile bayrak yapımı gibi aktiviteler düzenlendi.

Etkinliğin ikinci bölümünde sahne programı gerçekleştirildi. Programda Hacivat-Karagöz gösterisi, kukla gösterisi, çocuk korosu ve halk oyunları performansları sahnelendi.

Programda konuşan Büyükelçi Dönmez, 23 Nisan kutlamalarının coşkusuna dikkati çekerek, Türk çocuklarının birlik ve beraberlik içinde sergilediği tabloya vurgu yaptı.

Çocuklara hitap eden Dönmez, "Sizleri çok seviyoruz. Sadece bayramda değil, her zaman seviyoruz." dedi.

Büyükelçi Öztürk de konuşmasında, 23 Nisan'ın aynı zamanda TBMM'nin açıldığı gün olduğunu hatırlatarak, bu tarihin milletin kendi kendini yönetme iradesinin simgesi olduğunu söyledi.

Öztürk, "Bu milletin kendini yönetme iradesini eline alışının sembolüdür. Üstelik bu, yedi düvele karşı verilen bir kurtuluş mücadelesinin ardından elde edilmiştir." dedi.

Öztürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ettiğini vurgulayarak, "Atatürk sizlere geleceğin yıldızları diye seslenmiştir. Asıl ülkeyi aydınlığa boğacak olan sizlersiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 23 Nisan Resim Yarışması'nın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

