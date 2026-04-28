MTK Koleji'nde 23 Nisan coşkusu: Duygulu anlar ve yeni anaokulu müjdesi

MTK Koleji tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin sahne performansları izleyicilerden büyük alkış aldı

23 Nisan günü okul bahçesinde şiirler, oyun istasyonları ve çeşitli etkinliklerle kutlanan bayramın salon programı, Türkiye'de yaşanan acı olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. AKM'de gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Gürbüz: "Bu buluşma bizim için hem anlamlı hem duygusal"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan MTK Koleji Kurucu Şirketi MUYABİR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, sözlerine Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden öğrenciler ile öğretmen Ayla Kara'yı anarak başladı.

Yaşanan süreç nedeniyle programı ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Gürbüz, "Bugün burada yeniden bir araya gelmek bizim için hem anlamlı hem de duygusal bir buluşma" ifadelerini kullandı.

Eğitim kurumlarının güvenli ortamlar olması gerektiğine dikkat çeken Gürbüz, öğretmenlerin bu tür üzücü olaylarla karşı karşıya kalmaması gerektiğini vurgulayarak, kurum olarak bu konudaki hassasiyetlerini dile getirdi.

Yeni anaokulu müjdesi

Gürbüz, 23 Nisan kapsamında çocuklara armağan niteliğinde bir müjde de paylaşarak, 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete girecek modern donanımlara sahip yeni MTK Koleji Anaokulu binasının açılacağını duyurdu. Öğrencilere verilen değerin, Muğla'ya ve ülke eğitimine katkı sağlama hedeflerinin en önemli göstergesi olduğunu belirten Gürbüz, programda emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür etti.

Program kapsamında anaokulu koro ve dans gösterileri sahnelendi. İlkokul öğrencileri ise Kafkas dansı, modern dans, zeybek ve Teke yöresi oyunlarıyla izleyenlere görsel bir şölen sundu.

İlkokul-Ortaokul Müzik & Ukulele Kulübü'nün konseri de programa ayrı bir renk kattı.

Kutlama programı, öğretmenlere teşekkür bölümü ve tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilerin yer aldığı final sahnesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı