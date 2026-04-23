Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'na Katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Şeref Holünde düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kapıda karşıladı. Erdoğan, resepsiyonda davetlilerle bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi.

'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Terörsüz Türkiye' süreci gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Aynı hızla devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

