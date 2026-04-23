23 Nisan'da çocukların bayram sevinci ikiye katlandı

Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla işletmeci Mehmet Postal ve arkadaşları anlamlı bir etkinliğe imza attı. Organizasyonda çocuklara ücretsiz patlamış mısır, pamuk şeker, palyaço gösterileri ve Türk bayraklı balonlar dağıtılarak bayram coşkusu canlandırıldı.

Etkinliğe beklenenden yoğun bir katılım olurken, aileler ve çocuklar renkli görüntüler eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Çocukların moral bulması ve bir araya gelerek bayram sevincini paylaşması amaçlanan organizasyon, bölge halkı tarafından da takdirle karşılandı.

İşletmeci Mehmet Postal, "23 Nisan dolayısıyla arkadaşlarla beraber böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Son günlerde yaşanan olaylardan dolayı çocukların sıkıldığını fark ettik. Hepimizin çocuğu var; keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. Biz de işletme sahipleri olarak hocamızla birlikte çocuklara ücretsiz patlamış mısır, pamuk şeker, uçan balon ve Türk bayraklı balon dağıtmak istedik. Açıkçası katılımın bu kadar fazla olacağını düşünmüyorduk ama güzel bir ilgi oldu. Bu tür etkinliklerin devamını getirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşların daha aktif olmasını, çocukların daha çok bir araya gelmesini istiyoruz. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı