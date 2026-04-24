Türk ve Brezilyalı çocuklar 23 Nisan etkinliğinde buluştu

SAO Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği, Türk ve Brezilyalı çocukları bir araya getirdi.

Sao Paulo kentine bağlı Birleşik Eğitim Merkezleri (CEU) Tiquatira Kampüsü'nde düzenlenen programa Sao Paulo Eyalet Meclisi, Sao Paulo Eyalet Hükümeti ve Sao Paulo Belediyesinden yetkililer ile TMV, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Hava Yolları (THY), MÜSİAD gibi kurumların Brezilya temsilcileri, Başkonsolosluk mensupları ile Türk vatandaşlarının yanı sıra Türk ve Brezilyalı çok sayıda çocuk katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, Brezilyalı öğrenciler tarafından sahnelenen bale ve dans gösterileri beğeni toplarken, Türkiye'deki öğrencilerin ağzından kaleme alınan mesaj Brezilya'da ilkokul eğitimine devam eden Türk bir öğrenci tarafından okundu.

Etkinlikte Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Özgür Uludüz ile bazı Türk ve Brezilyalı öğrenciler konuşma yaptı.

Başkonsolos Uludüz konuşmasında, 23 Nisan'ın yalnızca Türk çocuklarına değil, dünya çocuklarına armağan edildiğini belirterek, daha güzel bir geleceğin çocukların ellerinde inşa edileceğini ifade etti.

TMV'nin Brezilya'daki eğitim faaliyetleri kapsamında ilk kez Florianopolis şehrinde bir okul açacağını dile getiren Uludüz, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinin de Sao Paulo'da faaliyetlerine başlayacağını katılımcılarla paylaştı.

Türk çocuklarının Sao Paulo Başkonsolosluğu'nu ziyaretleri sırasında çizdikleri resimler de okul kütüphanesinde sergilenmeye başlandı.

Program kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler ile Türk mutfağından lezzetlerin yer aldığı ikram paketleri sunuldu.

Öte yandan Sao Paulo Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki tarihsel dostluk ilişkilerinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğin benzerlerinin farklı vesilelerle tekrarlanmasının ümit edildiği belirtildi.