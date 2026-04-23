Çocuklar 23 Nisan'ı geleneksel oyunlarla kutladı

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenledikleri şenlikte çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Sosyal Sorumluluk Topluluğu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Topluluğu iş birliğinde il merkezinde bulunan Abdulhakhamit İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneksel sokak oyunları şenliği düzenlendi. Etkinliğe Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur, İşletme Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Kanbur ve etkinliği düzenleyen üniversite öğrencileri katıldı.

Okulda eğitim gören çocuklara ay yıldızlı balonlar dağıtan üniversite öğrencileri, yüz boyama ve el izi baskısı gibi etkinlikler düzenledi. Üniversite öğrencileriyle birlikte mendil kapmaca, sandalye kapmaca gibi geleneksel sokak oyunları oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. - KASTAMONU

