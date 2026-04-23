Haberler

Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan Gösteri Uçuşu

Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan Gösteri Uçuşu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRK Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası ile Çanakkale...

TÜRK Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası ile Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından organize edilen gösteride, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden havalanan 7 pilot seyircileri selamladı. Gösteride, pilotlar çeşitli uçuş düzenleriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Çanakkalelilerin ilgiyle izlediği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketler sergiledi. Türk Yıldızları, 25 Nisan'da Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'nci yıl dönümünde etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
