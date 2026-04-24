Kolombiya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kolombiya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği tarafından başkent Bogota'daki El Salitre Suba İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen programa, Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bogota Program Koordinatörü Ahmet Faruk Muştakoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Kolombiya Temsilcisi Feridun Elgün ile öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Sun, yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu ifade etti.

Öğrencilerle hayalleri üzerine sohbet eden Sun, büyük değişimlerin küçük fikirlerden doğduğunu vurgulayarak, çocukların düşünce ve görüşlerinin önemine dikkati çekti.

Program kapsamında öğrencilerin gerçekleştirdiği müzik dinletisinde Türk ezgileri seslendirildi.