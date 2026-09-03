İran korkunç tabloyu açıkladı: ABD saldırılarında 18 kişi öldü, 108 kişi yaralandı

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, ABD'nin son saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin yaralandığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınayarak, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacaklarını vurguladı.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, ABD'nin son saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Zaferkendi çarşamba günü İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, saldırılarda 108 kişinin de yaralandığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye yönelik son saldırılarını en güçlü şekilde kınayarak, bağımsızlık, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüklerini kararlı şekilde savunacaklarını vurguladı.

KAMU MALLARI VE ÖZEL MÜLKLERE ZARAR VERİLDİ

Açıklamada, ABD hükümetinin salı gecesi bir kez daha İran'ın ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek, birçok sivil tesise ve hizmet altyapısına saldırdığı, çok sayıda İran vatandaşının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olduğu ve kamu mallarına ve özel mülklere zarar verdiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua