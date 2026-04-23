23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çorum'da köyde "bayrak yürüyüşü" ile kutlandı

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kamil köyünde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "bayrak yürüyüşü" ile kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayram kutlamaları kapsamında Kamil İlkokulu ve Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde toplandı.

Atatürk portresi öncülüğünde, ellerinde Türk bayraklarıyla köyün sokaklarını dolaşan öğrencilere vatandaşlar da evlerinin bahçelerinden ve pencerelerinden alkışlarla eşlik etti.

Yürüyüşle milli değerlerin nesilden nesle güçlü bir bağ ile aktarıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın yüzündeki her bir tebessüm ve gözlerindeki pırıltı, tam bağımsızlığımızın ve aydınlık geleceğimizin en büyük teminatıdır. Bu coşkulu programın hayata geçmesinde emeği geçen okul yönetimimize, fedakar öğretmenlerimize, heyecanıyla bize her daim umut veren kıymetli öğrencilerimize ve bu coşkuya gönülden ortak olan tüm Kamil köyü sakinlerine yürekten teşekkür ederiz. Milli egemenliğimizin ışığında, tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

