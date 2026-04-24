Erzurum'da jandarmadan Sevgi Evi çocuklarına bayram etkinliği

Erzurum'da jandarma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların bayram coşkusuna ortak olmak ve jandarma teşkilatı ile aralarındaki gönül bağını güçlendirmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Palandöken Kış Eğitim Merkezi Komutanlığı ekipleri, Sevgi Evlerinde kalan 18 çocuğa, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin kullandığı teknik ekipmanları tanıttı, çocuklar, görev motosikletleriyle kısa gezintilere çıkarılarak birimlerin çalışma usulleri hakkında bilgi verdi.

Uzman personel nezaretinde verilen temel kayak eğitimiyle kış sporlarıyla tanışmaları sağlanan çocuklar, eğitimli arama kurtarma köpeklerinin sergilediği disiplin ve yetenek gösterilerini ilgiyle izledi.

Etkinlikte, personel ve eğitmenler refakatinde keyifli vakit geçiren çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.