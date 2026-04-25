Diyadin köyünden başkente uzanan büyük hayal gerçek oldu

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Satıcılar Köyü İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hayatlarında ilk kez gerçekleştirdikleri Ankara gezisiyle unutulmaz anılar biriktirdi

Küçük yaşlarına rağmen büyük bir heyecan yaşayan öğrenciler, başkent Ankara'yı görmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Öğretmenleri eşliğinde düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere Anıtkabir ve başkentin önemli tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etti. Derslerde öğrendikleri bilgileri yerinde görme fırsatı bulan minikler, 23 Nisan'ın anlam ve önemini yaşayarak öğrenmenin ayrıcalığını hissetti.

Özellikle Anıtkabir ziyareti sırasında duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi ve minnetlerini ifade etti. İlk kez bu kadar büyük bir şehri gören çocuklar, gördükleri karşısında hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı. Yolculuk boyunca arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren öğrenciler, bu özel günü hayatları boyunca unutamayacaklarını dile getirdi.

Geziye katılan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, Diyadin İlçe Mili Eğitim Müdürü Remzi Işık ve öğretmenlerine içtenlikle teşekkür etti.

Öğrenciler, böyle anlamlı bir günde başkenti görme fırsatı bulmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese minnettarlıklarını dile getirdi.

Veliler de çocuklarının böyle özel bir deneyim yaşamasından dolayı büyük bir sevinç duyduklarını belirterek, gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyonun öğrencilerin hem ufkunu genişlettiğini hem de özgüvenlerini artırdığını ifade etti.

Yukarı Satıcılar Köyü İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan coşkusunu başkentte yaşayarak sadece bir geziye değil, aynı zamanda hayatlarına yön verecek bir deneyime imza attı. - AĞRI

