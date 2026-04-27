Haberler

ABD'nin Virginia eyaletinde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Virginia eyaletindeki Türk çocukları ve Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Başkent Washington yakınlarında, Virginia sınırları içinde bulunan Washington Türk-Amerikan Derneği'ne (ATA-DC) ait Atatürk Okulu'nda düzenlenen kutlama programına, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, eşi Figen Önal, büyükelçilik yetkilileri, ATA-DC yöneticileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve bazı vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Önal, konuşmasında, ulusal bağımsızlık ve egemenliğin korunması bakımından gelecek kuşakların "milli kimlik ve tarih şuuruyla yetiştirilmesinin" önemini vurguladı.

ATA-DC Okulu Komitesi Başkanı Selçuk Oflaz'ın açılış konuşması yaptığı programda, okul öğretmenlerinden Özlem Akkaya da konuşmasında günün anlam ve önemini belirtti.

Eyalet çevresinde yaşayan Türk ailelerinin de katıldığı etkinlikte, çocuklar tarafından 23 Nisan'la ilgili şiirler okundu, geleneksel halk oyunları ve çeşitli performanslar sergilendi.

Ayrıca, etkinlik kapsamında çocuklara yönelik oyun ve gösteriler düzenlendi.

Program sonunda ellerinde Türk bayrakları olan çocuklar, Büyükelçi Önal ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum: Antrenmanlarda bile...
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım

Ahmet Özal hakkında olay iddia! Eski eşi yıllar sonra ilk kez konuştu
Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı

ABD’deki saldırının en çok konuşulan karesi! Hamile eşini kalkan yaptı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı

Derbiyi takip ederken kendini hastanede buldu
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı

Sınırı aşan mermi Mardin'deki profesöre isabet etti