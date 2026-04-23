Haberler

SOLOTÜRK'ten Antalya'da nefes kesen gösteri uçuşu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı gösteri uçağı SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Sahili dolduran binlerce Antalyalı, uçuşu beğeniyle izledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Konya Ana Jet Üssü'nden 2 gün önce kente gelen Solo Türk F-16 uçağı, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı semalarında gösteri uçuşu yaptı. SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki gösterisini izlemek isteyenler, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Saatler öncesinde dünyaca ünlü sahile gelen binlerce vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla izledi. Sahildeki bir köpeğin koşarak uçağa eşlik ettiği anlar ise gülümsetti.

'ÇOK GURUR VERİCİ, İYİ Kİ TÜRKİYE'DEYİZ'

Gösteriyi izlemeye oğluyla gelen Ahmet Kınaytürk, "Heyecanlıyız, her sene buraya geliyoruz. Solotürk'ü heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bayramları seviyoruz, bu gösteriler de ateşleyici şeyler. Yeni nesil için olsun çocuklarımız için olsun güzel etkinlikler bunlar" dedi.

Gösterinin gurur verici olduğunu ifade eden Hatice Oyan ise "Muhteşemdi. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Çok gurur verici bir durum. Ortam çok güzel, insanlar çok güzel. Böyle günler bizi bir araya getiriyor. İyi ki Türkiye'deyiz" diye konuştu.

SOLOTÜRK pilotunun tehlikeli manevralarını cep telefonuyla kaydeden bazı vatandaşlar, canlı yayın yaptı. Yarım saatlik gösterinin ardından F-16 uçağı, Antalya Hava Meydan Komutanlığına iniş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

