Isparta'da 23 Nisan Töreninde Sendika ve Stk'lardan Ortak Mesaj: Buruk Bir Gururla Buradayız

Haber : Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene katılan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ANKA Haber Ajansı mikrofonuna 23 Nisan'ın anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Buruk bir gururla buradayız", "Her çocuğun yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı eşit şekilde korunmalıdır" mesajı verdi.

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Genel Sağlık-İş Sendikası, Eğitim-İş Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP İl Örgütü ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ANKA Haber Ajansı mikrofonuna 23 Nisan'ın anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Geleceğimizin umudu olan her çocuğun yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı eşit şekilde korunmalıdır"

Genel Sağlık-İş Sendikası Isparta İl Temsilcisi Özlem Çapkunoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının egemenliğin halka bırakıldığı tarih olduğunu belirterek, çocukların eşit, özgür ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması gerektiğini vurguladı. Çapkunoğlu, çocukların yaşam, eğitim ve sağlık haklarının korunmasının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak egemenliği halkın iradesine bırakmış ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza anlamlı bir gün armağan etmiştir. Cumhuriyetimizin kazanımları, laik ve demokratik değerler, çocuklarımızın eşit, özgür ve sağlıklı bir gelecek kurabilmeleri için en güvenli teminatımızdır."

Geleceğimizin umudu olan her çocuğun yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı eşit şekilde korunmalıdır. Sendikamız Genel Sağlık-İş olarak çocuklarımızın özgür, mutlu ve sağlıklı bir dünyada yetişebilmesi için mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

"Ne yazık ki buruk bir gururla buradayız."

Eğitim-İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Baki Tok ise 23 Nisan'ın bu yıl buruk bir şekilde kutlandığını ifade etti. Tok, Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylara değinerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Meclisimizin açılışının 106. yılıdır. Dünyada çocuklarına bayram armağan eden tek ülkeyiz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Ama ne yazık ki bu hafta buruk bir gururla buradayız."

Neden? Geçen hafta Maraş'ta dokuz öğrencimizi kaybettik. Bunun acısını yaşıyoruz. ve şunu söylüyoruz: Çocuklar ölmesin, öğretmenler ölmesin. Bu çocuk bayramını çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Çocuklar bu ülkenin geleceğidir' diyerek armağan etti. O yüzden biz çocuklarımızı korumaya, eğitim emekçilerini korumaya Eğitim-İş olarak devam edeceğiz. Tüm ulusumuzun, tüm halkımızın da buradan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Bağımsız Emekliler Sendikası Isparta Şube Başkanı Sedef Öksüz de 23 Nisan 1920'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olduğunu belirterek, bu günün çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliği taşıdığını söyledi. Öksüz, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını ifade etti.

"Ulusal egemenliğimiz için her zaman buradayız ve burada olacağız."

Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta Şube Başkanı Mevlüt Özil ise konuşmasında, bu yıl bayramın buruk bir sevinçle kutlandığını belirtti.

Özil, çocuklara yönelik şiddet olayları ve ekonomik koşulların yarattığı zorluklara dikkat çekerek konuşmasında şunları dedi :

"Bugün, özellikle bu yıl bu bayramda buruk bir sevinç içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz koşullar malum. Bir taraftan ulusal egemenliğimizi tam anlamıyla kullanamayışımız, bir taraftan çocuk bayramı olmasına rağmen çocuklarımıza yönelik şiddetin artması, onların ve ailelerinin içinde bulunduğu ekonomik durum… Bu nedenle buruk bir sevinç içerisindeyiz. Ama ulusal egemenliğimiz için her zaman buradayız ve burada olacağız."

Kaynak: ANKA