İsveç'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Botkyrka Türk Kültür Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklar için etkinlik düzenledi.

Fittja bölgesinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Stockholm Büyükelçilik Basın Müşaviri Ahmet Emre Çetin, Farklı Renkler Partisi (Nyans) lideri Mikail Yüksel, Türk ve İsveç sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Fittja Parkı'nda geniş katılımla düzenlenen kutlamada, Türkiye ve İsveç milli marşları okundu.

Basın Müşaviri Ahmet Emre Çetin yaptığı açıklamada, bayramın manevi iklimine vurgu yaptı. Türkiye'deki büyük coşkunun İsveç'e taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Anavatanımızda iki gün önce idrak ettiğimiz bu anlamlı günü, burada da aynı heyecanla kutlamak bizler için büyük bir kıvanç. Gurbette vatan özlemi çeken vatandaşlarımızın bu vesileyle kenetlenmesi çok kıymetli. Bu güzel organizasyona imza atan Botkyrka Türk Kültür Derneği'ni ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum." dedi.

Geleceğin teminatı çocuklara armağan

Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı Uğur Ergün ise etkinliğin temel amacının çocuklara verilen değer olduğunu belirtti. Ergün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın gururunu şu sözlerle ifade etti:

"TBMM'nin açılış ruhunu ve Atamızın dünya çocuklarına armağan ettiği bu eşsiz bayramı Stockholm'de kutlamaktan onur duyuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için dopdolu bir program hazırladık."

Lezzet ve eğlence bir arada

Etkinlik alanı, kurulan geleneksel Türk mutfağı stantlarıyla adeta bir panayır yerine döndü. Vatandaşlar memleket lezzetlerinin tadını çıkarırken, çocuklar için hazırlanan 3D Yüz Boyama etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Miniklerin yüzlerindeki gülücükler, 23 Nisan'ın ruhuna yaraşır bir bayram tablosu oluşturdu.