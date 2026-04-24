TİKA, 23 Nisan'da Afganistanlı öğrencileri Kabil ofisinde ağırladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Afganistan'da düzenlediği programda, öğrencileri TİKA Kabil Ofisi'nde misafir etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Afganistan'ın Vardak vilayetinde faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı okulundan 30 öğrenci, TİKA Kabil Ofisi'nde ağırlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu özel gün, çocuklara verilen değerin ve geleceğe duyulan güvenin güçlü bir simgesi olarak kutlandı.

Program çerçevesinde TİKA Kabil Koordinatörü Mikail Taşdemir, 23 Nisan'ın tarihsel ve toplumsal önemi hakkında öğrencilere yaptığı bilgilendirmede, milli egemenliğin ilanı ile çocuklara duyulan güvenin birleştiği bu anlamlı mirasın önemini vurguladı.

Etkinlik kapsamında, öğrenciler arasından seçilen bir çocuk, 23 Nisan geleneği doğrultusunda temsili olarak koordinatörlük makamına oturdu. Temsili koordinatöre, görevde olması halinde Afganistan için hayata geçirmek istediği projeler soruldu.

Öğrenci özellikle kırsal bölgelerde ulaşım altyapısının geliştirilmesi, kalkınma çalışmalarının erişimi zor bölgelere ulaştırılması ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öğrenci, ayrıca ihtiyaç sahibi öğrenci ve okullara sürekli destek sağlanmasının önemine değinerek TİKA'nın faaliyetlerini artırarak sürdürmesini temenni etti. Öğrencinin bilinçli ve duyarlı yaklaşımı, diğer katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Programın akabinde kurum faaliyetlerine ilişkin sunuma katılan öğrenciler, TİKA'nın Afganistan genelinde yürüttüğü kalkınma odaklı projeler ile eğitim, sağlık, altyapı ve insani yardım alanlarındaki çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Bilgi paylaşımıyla öğrencilerin Türkiye'nin uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetleri hakkında bilgi edinmeleri ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinlik, öğrencilere yapılan ikramlar ve çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi. Program sonunda öğrenciler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek TİKA'nın faaliyetleri hakkında bilgi edinmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.