Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Akkaya, koltuğunu öğrencilere devretti

Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak ilkokul öğrencilerine devretti.

Akkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla Fatih İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

Çocukların hukuk ve adliyenin işleyişi konusundaki sorularını cevaplayan Akkaya, daha sonra makamını 3. sınıf öğrencileri Elif Yaren Çiftçi, Ebrar Ediz ve Arda Yılmaz'a devretti.

Çocukların bayramını kutlayan Akkaya, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Fatih İlkokulu Müdürü Hüseyin Başdemirci ve öğretmen Selda Gökmen hazır bulundu.