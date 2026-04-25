Libya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Libya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Libya'nın başkenti Trablus'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir ve aileleriyle birlikte Türkiye, Libya ve çeşitli ülkelerden çocuk katıldı.

Begeç, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yalnız Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini söyledi.

23 Nisan gününün Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Begeç, "Bu tarih, bugünkü Meclisimizin kuruluş tarihidir. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etti. Bu suretle ulusal egemenlik çocuklarımıza hem armağan edilmiş hem emanet edilmiştir." dedi.

Özdemir de Trablus YEE olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhunu yansıtacak şekilde mümkün olabildiğince farklı ülkeden çocukları bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Özdemir, "Bu vesileyle Trablus'ta yaşayan Türk vatandaşların çocukları, Libya, dost ve kardeş ülkeler Pakistan, Mısır, Sudan ve Ukrayna'dan öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.

Etkinlikte çocuklar, şiir okudu, geleneksel giysileriyle dans gösterileri sundu. Bez çanta boyama atölyesi ve palyaço gösterisi düzenlendi.

Türk ve Libya bayrakları hediye edilen çocuklara, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler
Avcılar'da köpeğe acımasızca işkence eden şahıs kıskıvrak yakalandı

Vicdanları sızlatan görüntüler: Yaptığının hesabını verecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Okan Buruk, dua istedi

Kur'an kursu öğrencileriyle buluşan Okan Buruk, bakın ne istedi
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Micheal Olise sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez de el hareketi çekti

Son yaptığıyla sabırları taşırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Kayserispor taraftarı önünde ligde kalma umutlarını artırdı

Süper Lig'i karıştıran sonuç