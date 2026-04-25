Libya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir ve aileleriyle birlikte Türkiye, Libya ve çeşitli ülkelerden çocuk katıldı.

Begeç, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yalnız Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini söyledi.

23 Nisan gününün Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Begeç, "Bu tarih, bugünkü Meclisimizin kuruluş tarihidir. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etti. Bu suretle ulusal egemenlik çocuklarımıza hem armağan edilmiş hem emanet edilmiştir." dedi.

Özdemir de Trablus YEE olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhunu yansıtacak şekilde mümkün olabildiğince farklı ülkeden çocukları bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Özdemir, "Bu vesileyle Trablus'ta yaşayan Türk vatandaşların çocukları, Libya, dost ve kardeş ülkeler Pakistan, Mısır, Sudan ve Ukrayna'dan öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.

Etkinlikte çocuklar, şiir okudu, geleneksel giysileriyle dans gösterileri sundu. Bez çanta boyama atölyesi ve palyaço gösterisi düzenlendi.

Türk ve Libya bayrakları hediye edilen çocuklara, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.