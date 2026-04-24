Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Dökmeci, koltuğunu öğrenciye devretti

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu Mustafa Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Kübra Ceylan'a devretti.

Yeşilay Eskişehir Şube Başkanlığında düzenlenen temsili devir teslim töreninde, Dökmeci koltuğunu Elif Kübra Ceylan'a bıraktı.

Temsili olarak başkanlık görevini üstlenen Elif Kübra Ceylan, çocukların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi gerektiğini belirterek, Yeşilay'ın çalışmalarına ilişkin düşüncelerini dile getirdi.