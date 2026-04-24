Milletvekili Bozgeyik'ten CHP yöneticilerine sert tepki Açıklaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen çocukların mehteran gösterisine CHP'lilerin sırtını dönerek protesto etmesine sert tepki gösterdi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen kutlama programında sahne alan çocukların mehteran gösterisi sırasında CHP'lilerin sırtını dönmesi kamuoyunda tartışma oluştururken, konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili Bozgeyik, yaşanan durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

"Tam bir gaflet içindeler"

Bozgeyik açıklamasında, Gaziantep'in tarihi kimliğine ve milli değerlerine vurgu yaparak, "Adını şanlı direnişinden alan Gaziantep'te; o kahraman gazilerin minik torunlarının alın terine ve Mehteran gösterisine sırt dönen zihniyet, tam bir gaflet içindedir. Çocuklarımızın emeğine saygı, ecdadın mirasına vefa bizler için sarsılmaz bir esastır" dedi.

"Bu tavır kabul edilemez"

23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çeken Bozgeyik, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde sergilenen tavrın kabul edilemeyeceğini belirtti. Açıklamasında, çocukların büyük emek ve heyecanla hazırladığı gösteriye sırt çevirenlerin hem bayramın ruhunu hem de toplumun değerlerini kavrayamadığını ifade etti.

"Toplumsal birliğimize darbe"

Mehteran gösterisinin tarihi ve kültürel önemine de değinen Bozgeyik, "Ecdadın gür sesi olan Mehter, yavrularımızın coşkusuyla birleşmişken sergilenen bu kibirli tavır; sadece o masum yürekleri incitmekle kalmamış, toplumsal birliğimizi de yaralamıştır" dedi.

"O Makamları işgal etmeyin"

Söz konusu tavrı sergileyenlere çağrıda bulunan Bozgeyik, Gaziantep halkından ve çocuklardan özür dilenmesi gerektiğini belirterek, "Milli değerlerimize ve çocuklarımıza sırt dönenlerin o makamları işgal etmesi kabul edilemez. Gaziantep halkından özür dileyin ve istifa edin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı