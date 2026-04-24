Milletvekili Bozgeyik'ten CHP yöneticilerine sert tepki Açıklaması

Milletvekili Bozgeyik'ten CHP yöneticilerine sert tepki Açıklaması
AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen çocukların mehteran gösterisine CHP'lilerin sırtını dönerek protesto etmesine sert tepki gösterdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen çocukların mehteran gösterisine CHP'lilerin sırtını dönerek protesto etmesine sert tepki gösterdi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen kutlama programında sahne alan çocukların mehteran gösterisi sırasında CHP'lilerin sırtını dönmesi kamuoyunda tartışma oluştururken, konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili Bozgeyik, yaşanan durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

"Tam bir gaflet içindeler"

Bozgeyik açıklamasında, Gaziantep'in tarihi kimliğine ve milli değerlerine vurgu yaparak, "Adını şanlı direnişinden alan Gaziantep'te; o kahraman gazilerin minik torunlarının alın terine ve Mehteran gösterisine sırt dönen zihniyet, tam bir gaflet içindedir. Çocuklarımızın emeğine saygı, ecdadın mirasına vefa bizler için sarsılmaz bir esastır" dedi.

"Bu tavır kabul edilemez"

23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çeken Bozgeyik, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde sergilenen tavrın kabul edilemeyeceğini belirtti. Açıklamasında, çocukların büyük emek ve heyecanla hazırladığı gösteriye sırt çevirenlerin hem bayramın ruhunu hem de toplumun değerlerini kavrayamadığını ifade etti.

"Toplumsal birliğimize darbe"

Mehteran gösterisinin tarihi ve kültürel önemine de değinen Bozgeyik, "Ecdadın gür sesi olan Mehter, yavrularımızın coşkusuyla birleşmişken sergilenen bu kibirli tavır; sadece o masum yürekleri incitmekle kalmamış, toplumsal birliğimizi de yaralamıştır" dedi.

"O Makamları işgal etmeyin"

Söz konusu tavrı sergileyenlere çağrıda bulunan Bozgeyik, Gaziantep halkından ve çocuklardan özür dilenmesi gerektiğini belirterek, "Milli değerlerimize ve çocuklarımıza sırt dönenlerin o makamları işgal etmesi kabul edilemez. Gaziantep halkından özür dileyin ve istifa edin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Çocuk suçluların cezaları artıyor! Aileler de bedel ödeyecek

Beklenen düzenlemede sona gelindi! Aileler de bedel ödeyecek
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
İndirimin sevinci kısa sürdü! Pompaya zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Gece yarısı zam geliyor
Ay’da yeni keşif! Çinli bilim insanları 2 yeni mineral buldu

Ay'da büyük keşif! Çin'den bilim dünyasını şaşırtan bulgu
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum

Özel'den, CHP'lilerin bu görüntüsüne ilk yorum geldi
Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı

İsrail basınından kendi askerleriyle ilgili korkunç itiraf