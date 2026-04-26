Fas'ta 23 Nisan programında çocuklara geleneksel gösteriler sunuldu

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Azerbaycan'ın Rabat Büyükelçisi Nazım Samedov, büyükelçilik personeli ve Türk vatandaşları çocuklarıyla birlikte katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Kılıç, 23 Nisan etkinliğinin yıl içinde düzenledikleri programlar arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, çocukları bir araya getirmenin önemine dikkati çekti.

Gurbette yaşayan ailelerin çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, velilere teşekkür etti.

23 Nisan'ın dünyada çocuklara ithaf edilen ilk bayram olduğunu vurgulayan Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazileri minnet ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Kılıç, etkinliğe katkı sağlayan sponsor firmalara teşekkür ederek, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla programa katılan sahneleme ve seslendirme sanatçıları Suat Veral ile Merve İlken'e de teşekkürlerini iletti.

Program kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

YEE'nin katkılarıyla Türkiye'den gelen sanatçılar Suat Veral ve Merve İlken tarafından geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat sahnelendi.

Ayrıca animasyon ve illüzyon gösterileri gerçekleştirildi.

Büyükelçilik resmi konutunun bahçesinde kurulan oyun alanlarında çocuklar çeşitli etkinliklere katılırken, düzenlenen oyunlarda rekabet dolu anlar da yaşandı. Boyama etkinlikleri de yapan çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda patlamış mısır ve şekerlemelerin yanı sıra katılımcılara döner ikram edildi.