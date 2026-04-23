ABD'deki Türk öğrenciler, 23 Nisan etkinliği kapsamında Kongre üyelerini ziyaret etti

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve beraberindeki bir grup Türk öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, ABD Kongre üyelerini ziyaret ederek, Amerikan siyasetinde yer almanın yollarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

TASC, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde ABD'nin çeşitli eyaletlerinde orta ve lise öğrenimi gören Türk öğrencilerin Amerikan siyasetinde tecrübe kazanması adına başkent Washington'da bazı senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerini ziyaret etme ve fikir alışverişinde bulunma amacıyla gerçekleşen etkinliğe öncülük etti.

Söz konusu etkinlik kapsamında ABD'li senatörler Alex Padilla, Adam Schiff ve Jon Ossoff'un yanı sıra Temsilciler Meclisi üyeleri Pete Aguilar, Suhas Subramanyam ve Joe Wilson'ı ziyaret eden Türk-Amerikalı öğrenciler, gün boyu Kongre üyeleriyle toplantılara katılarak soru sorma imkanı buldu.

Bazı ziyaretlerde, ABD'li siyasetçilerin 23 Nisan ruhunu yansıtan sembolik bir jestle, Türk öğrencilere koltuklarını bir süreliğine devretmesi onların liderlik, temsil ve kamu hizmeti konularına dair kısa bir deneyim edinmesini sağladı.

TASC tarafından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli eyalet ve seçim bölgelerinde yetişen genç Türk öğrencileri bir araya getiren etkinliğin, Türk-Amerikan toplumunun "giderek artan sivil enerjisini ve potansiyelini yansıttığı" belirtildi.

Açıklamada, "Katılımcılar, Capitol Hill'de geçirdikleri süre boyunca sivil katılımın önemi, Amerikan siyasi sisteminde yer almanın yolları ve geleceğin liderlerini şekillendirmede ve toplulukları güçlendirmede eğitimin oynadığı hayati rol üzerine anlamlı sohbetler gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu tür faaliyetlerin ABD'de yetişen yeni nesil Türk gençlerine, kendilerini "kamusal yaşamın aktif paydaşları olarak görmeye teşvik etmek adına" önemli bir fırsat sunduğuna vurgu yapılan açıklamada, yine bu etkinlik sayesinde, seçilmiş yetkililer ve ofisleriyle doğrudan temas kuran heyet üyelerinin, yasama sürecini birinci elden deneyimleme şansı bulduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, "TASC, ABD genelindeki Türk-Amerikalıların, özellikle de gençlerin, sivil ve siyasi yaşamda daha bilinçli, katılımcı ve etkili aktörler haline gelmelerini sağlamak adına onları güçlendirme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gün boyu süren etkinlikte Türk öğrenciler ayrıca Kongre üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve eyalet temsilcilerinden bir sonraki ziyaretleri için şimdiden söz aldı.