Radikal Okulları öğrencilerinden 23 Nisan'a özel görsel şölen

Radikal Okulları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan kutlama programı, öğrencilerin sergilediği birbirinden renkli performanslarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda velinin yoğun ilgi gösterdiği Radikal Okulları Bornova Kampüsü'ndeki programda, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler yeteneklerini sergiledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda koro dinletileri ve modern sanat performanslarının yanı sıra Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunları sahnelendi. Özellikle Ege yöresine ait zeybek gösterisi ile hareketli figürleriyle dikkat çeken Kafkas oyunları izleyicilerden büyük beğeni topladı. Minik öğrencilerin müzik eşliğinde sergilediği modern dans koreografileri ise bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Kutlama programı renkli anlara sahne olurken, etkinlik uluslararası bir katılıma da ev sahipliği yaptı. Organizasyon kapsamında Balkanlar'dan gelen dans topluluğu grubu, kendi kültürlerine ait yöresel oyunlarını izleyicilerin beğenisine sundu. Kültürel kaynaşmanın yaşandığı şenlikte, hem Radikal Okulları öğrencilerinin hem de yabancı misafirlerin sahne performansları etkinliğe katılanlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Kutlamalar, tüm öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla gerçekleştirdiği final gösterisi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı