Kaymakam Kızılgüneş, miniklerle doktor önlüğü giydi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında "23 Nisan Çocuk Köyü" etkinliği düzenlendi.

Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Palandöken ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri katıldı. Çocuklar, etkinlik kapsamında farklı meslekleri yakından tanıma ve deneyimleme imkanı buldu.

23 Nisan Çocuk Köyü'nde postane, itfaiye, pastane, kitabevi, akvaryum, tamirci, benzin istasyonu, polis merkezi ve hastane gibi çeşitli meslek alanları oluşturuldu. Öğrenciler, bu alanlarda ilgili kostümleri giyerek uygulamalı etkinliklere katıldı.

Etkinliğe giriş yapan öğrencilere ilk olarak "Emlak Katılım" standında alışveriş çeki verildi. Çeklerini alan öğrenciler, daha sonra meslek stantlarını ziyaret ederek polis, itfaiye eri, doktor, pastacı ve kitabevi görevlisi gibi farklı meslekleri deneyimledi.

Programa Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar da katıldı. Kaymakam Kızılgüneş, meslek stantlarını tek tek dolaşıp öğrencilerle yakından ilgilendi. Hastane standında öğrencilerle birlikte doktor önlüğü giyen Kızılgüneş, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Yunus Kızılgüneş, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve yarınlarımızdır. Bu nedenle bugünkü etkinlik, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmede oldukça etkili olacaktır." dedi.

Etkinlikte Kaymakam Kızılgüneş, Başöğretmen İlkokulu öğrencilerine sertifika ve hediyelerini de takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı