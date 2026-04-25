Kaymakam Kızılgüneş, miniklerle doktor önlüğü giydi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında "23 Nisan Çocuk Köyü" etkinliği düzenlendi.

Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Palandöken ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri katıldı. Çocuklar, etkinlik kapsamında farklı meslekleri yakından tanıma ve deneyimleme imkanı buldu.

23 Nisan Çocuk Köyü'nde postane, itfaiye, pastane, kitabevi, akvaryum, tamirci, benzin istasyonu, polis merkezi ve hastane gibi çeşitli meslek alanları oluşturuldu. Öğrenciler, bu alanlarda ilgili kostümleri giyerek uygulamalı etkinliklere katıldı.

Etkinliğe giriş yapan öğrencilere ilk olarak "Emlak Katılım" standında alışveriş çeki verildi. Çeklerini alan öğrenciler, daha sonra meslek stantlarını ziyaret ederek polis, itfaiye eri, doktor, pastacı ve kitabevi görevlisi gibi farklı meslekleri deneyimledi.

Programa Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar da katıldı. Kaymakam Kızılgüneş, meslek stantlarını tek tek dolaşıp öğrencilerle yakından ilgilendi. Hastane standında öğrencilerle birlikte doktor önlüğü giyen Kızılgüneş, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Yunus Kızılgüneş, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve yarınlarımızdır. Bu nedenle bugünkü etkinlik, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmede oldukça etkili olacaktır." dedi.

Etkinlikte Kaymakam Kızılgüneş, Başöğretmen İlkokulu öğrencilerine sertifika ve hediyelerini de takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında

Kuyruğu dik tutmaya çalışan Trump'tan İran'ı kızdıracak çıkış

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı ilk kez anlattı
Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor

Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! 300 liraya satılıyor
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

Dev operasyon! Toprak altından çıktı, emniyetin koridorlarına sığmadı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 numarasını görevden aldı
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı ilk kez anlattı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış

Kördüğümü çözecek araç! Satıp birebir aynısını almış