Denizli'de 400 sporcu ringe çıkacak

Sarayköy ilçesi, hafta sonu sporseverleri bir araya getirecek bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 9 farklı ilden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İller Arası Kick Boks Müsabakaları 25-26 Nisan tarihlerinde Sarayköy Spor Salonu'nda yapılacak. Müsabakaların açılışi seremonisi 25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Yarışmaların yapılacağı Sarayköy Spor Salonunda hazırlıklar sürüyor. İki gün boyunca farklı kategorilerde mücadele edecek sporcular hem yeteneklerini sergileyecek hem de dereceye girebilmek için tatamiye ve ringe çıkacak. Şampiyonayı izlemeye tüm sporseverler davet edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı