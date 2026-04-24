Karşıyaka'dan çocuklar için örnek kampanya

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki kümede kalma yarışında pazar günü Safiport Erokspor'u konuk edecek Karşıyaka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrasında oynanacak maçta çocukları unutmayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada taraftarların yanlarında getirip aynı anda parkeye atacağı peluş oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşacak.

Karşıyaka'dan, "26 Nisan Pazar günü saat 13.00'te, Safiport Erokspor karşısında oynayacağımız mücadelede tribünleri iyilikle dolduruyoruz. Maça gelirken pelüş oyuncağını yanına al; karşılaşma öncesinde sahaya atarak bu dayanışmaya sen de katıl. Tribünlerden sahaya ulaşan her oyuncak, ihtiyaç sahibi bir çocuğun yüzündeki gülümsemeye dönüşsün" açıklaması yapıldı.

