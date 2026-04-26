Bulgaristan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde bir otelde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, büyükelçilik çalışanları, Bulgaristan'ın 13 farklı bölgesindeki okullarda öğrenim gören çocuklar, aileleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye ve Bulgaristan'ın milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Türk ve Bulgar öğrenciler, tiyatro, çeşitli halk oyunları ve müzik gösterileri sundu.

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Uyanık, 23 Nisan 1920'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı, bağımsızlık ve milli egemenliğin tüm dünyaya ilan edildiği tarih olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin, onlara duyduğu güvenin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Çocuklara çok çalışmaları, entelektüel birikimlerini artırmaları ve topluma faydalı bireyler olmaları çağrısında bulunan Uyanık, "Biz sizlere güveniyoruz ve başarılarınıza inanıyoruz." dedi.

Uyanık, öğretmenlere de çocukların eğitimi ve bu bayramın yaşatılması için gösterdikleri özveri dolayısıyla teşekkür ederek, "Değerli öğretmenler, çocuklarımızın eğitimi için yaptığınız fedakarlıklar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkçe eğitimin önemine dikkati çeken Büyükelçi Uyanık, çocukların aldıkları Türkçe dersleri sayesinde dilin güzelliklerini özgüvenle sergileyeceklerine inandığını söyledi.

Uyanık, Türkçenin kimliğin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, ana dili eğitiminin çocukların akademik başarısına olumlu katkı sağladığını, Türkçeyi iyi öğrenmenin Bulgarca ve diğer dillerin öğrenilmesine de destek olduğunu kaydetti.

Türkçeye hakim bireylerin Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilere eğitimden ticarete, turizmden kültüre birçok alanda katkı sunmaya devam edeceğinin altını çizen Uyanık, Bulgaristan'daki soydaşları iki ülke arasında dostluk köprüsü olarak gördüklerini dile getirdi.