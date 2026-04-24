Haberler

Gelibolu Belediyesi çocuklar için şenlik düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği'nde çocuklara 1500 uçurtma, 2 bin 500 balon, 2 bin 500 bardak mısır ve 3 bin pamuk helvası dağıtıldı.

Belediye tarafından Feneraltı mevkisinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği, kortej yürüyüşünün ardından danslar, oyunlar ve kukla gösteriyle devam etti.

Programda çocuklara 1500 uçurtma, 2 bin 500 balon ve 2 bin 500 bardak mısır ve 3 bin pamuk helvası ücretsiz dağıtıldı.

Şenliğe Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

