Kayseri'deki hayvanat bahçesi 1 günde 12 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ücretsiz ziyarete açılan hayvanat bahçesi, 1 günde 12 bin kişiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 153 farklı türden yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, dün çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşın ilgi odağı oldu.

Öte yandan hayvanat bahçesindeki tüm canlıların sağlık durumları veteriner hekimler tarafından düzenli olarak takip ediliyor, bakım ve beslenmeleri ise uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürülüyor.