Çin, Küba'nın Ulusal Egemenliğini Destekliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın ulusal egemenlik ve güvenliğini koruma çabalarını desteklediğini belirtti. Sözcü Mao Ning, ABD'nin askeri tehditlerine karşı uluslararası hukuka uyulması gerektiğini vurguladı.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını koruma yönündeki çabalarını desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın ABD'nin Küba'ya yönelik askeri tehditlerini artırdığını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bugün Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Mao, Çin'in tüm ülkelerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini savunduğunu belirtti.

Sözcü Mao Ning, uluslararası ilişkilerde askeri güç kullanımına veya güç kullanma tehdidine daima karşı çıktıklarını kaydederek, "Ülkeler herhangi bir gerekçeyle başka devletlerin egemenliğini ihlal etmemeli ve iç işlerine müdahalede bulunmamalı. Tüm taraflar uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ile ilkelerine bağlı kalmalı" dedi.

Mao, Çin'in Küba'nın ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumaya yönelik çabalarını desteklemeye devam edeceğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

