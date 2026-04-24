Kahire'de 23 Nisan Coşkusu: Türk, Mısırlı ve Filistinli Çocuklar Bir Arada

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Konutu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk, Mısırlı ve Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı.

Etkinliğe 35 Türk, 40 Mısırlı ve 40 Filistinli çocuk ile aileleri ve çok sayıda Mısırlı basın mensubu katıldı.

Türk ve Mısır milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda çocuklar çeşitli gösteriler sundu.

Türk çocukların piyano dinletisi ve seslendirdiği marşlar ilgi görürken, Türk bayraklı kıyafetler giyen Filistinli çocukların Türkçe şarkıları ve yöresel dansları da beğeni topladı.

Mısırlı çocuklar da Türk ve Mısır bayraklı kıyafetlerle gösteriler sergiledi.

Etkinlikte ayrıca çocuklar için oyun alanı kuruldu, Mısırlı bir bando grubu da çeşitli müzikler icra etti.

Programda Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Filistin'in Kahire Büyükelçiliği Müsteşarı Naci Naci konuşma yaptı.

Büyükelçi Şen, konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, 23 Nisan'ın milli irade ve millet egemenliğini simgeleyen bir tarih olduğunu belirtti.

Büyükelçi Şen, 23 Nisan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuk bayramı ilan edildiğini ve dünyanın ilk çocuk bayramı olma niteliği taşıdığını söyledi.

Şen, 23 Nisan'ı Türk ve Mısırlı çocukların yanı sıra Filistinli çocuklarla birlikte kutlamalarının, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına yönelik hassasiyetinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gazze'de hayatını kaybeden çocukların acısını derinden hissettiklerini belirten Şen, Gazze'de yaşanan insani trajedinin bir an önce sona ermesini temenni etti.