Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kastamonu Şehit Uğur Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde etkinlik düzenlendi.
Okul öğretmenleri ve üçüncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı gösteriler, veliler tarafından beğeniyle izlendi.
Okunan şiirlerin ardından sandalye kapmaca, balon patlatmaca ve yumurta yarışları, öğrenciler arasında tatlı bir rekabete sahne oldu.
Yarışmalarda dereceye girenlere hediyelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor