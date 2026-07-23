Hizbullah: Avn'ın ABD ziyareti egemenlik talebinde başarısız

Hizbullah'ın siyasi kanadı Direnişe Vefa Bloku, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Washington ziyaretinin "en asgari ulusal egemenlik talebini dahi gerçekleştirmede başarısız olduğunu" ve "ABD'den İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesine yönelik bir taahhüt sağlayamadığını" savundu.

Direnişe Vefa Bloku, Cumhurbaşkanı Avn'ın ABD ziyareti, pilot bölge uygulaması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması konularına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Avn'ın Washington ziyaretinin "en asgari ulusal egemenlik talebini dahi gerçekleştirmede" başarısız olduğu öne sürülerek, ABD'nin İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesine yönelik herhangi bir taahhütte bulunmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Avn, Washington ziyareti kapsamında 21 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Pilot bölge uygulamasının da "göstermelik" olarak nitelendirildiği açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki herhangi bir bölgeden çekilmediği iddia edildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunun ise ancak İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin ardından, ulusal mutabakat temelinde ve ulusal güvenlik stratejisi çerçevesinde ele alınabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD'nin İran'a yönelik saldırıları kınandı.

Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan Batı Zavtar beldesinde 21 Temmuz'da konuşlanarak arama-tarama faaliyetleri başlatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz'da, Lübnan-ABD-İsrail arasındaki çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun himayesinde güneydeki Furun, Batı Zavtar, Sırayfa beldelerinde pilot bölge operasyonlarının başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA