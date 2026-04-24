Tüp bebekle dünyaya gelen çocuklardan 23 Nisan konseri

Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte sahneye çıkarak bayram coşkusunu müzikle taçlandırdı. VM Medical Park Samsun Hastanesi'nin organizasyonunda bir araya gelen koro, sergilediği performansla izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlikte, çocukların hayal gücü ve emeğiyle hazırlanan "23 Nisan Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gün boyunca düzenlenen çocuk atölyeleri ve dinozor temalı etkinliklerle minik katılımcılara hem eğlenceli hem öğretici deneyimler sunuldu. Sanat, müzik ve eğlencenin bir araya geldiği programda, çocukların sesiyle umut, neşe ve gurur dolu bir bayram atmosferi oluşturuldu.

Tüp bebek uzmanı Prof. Dr. Tayfun Alper etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocuklarımızın böylesine anlamlı bir günde sahne alması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Çocuklarımızın sesiyle 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamak son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya ve Opr. Dr. Muhterem Akdeniz de etkinlikte yer alarak çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Yetkililer ayrıca etkinliğe katılım sağlayan tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı