Berlin'de 23 Nisan Coşkusu

Berlin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu’nda “Geleceğin Elçileri Makam Koltuklarını Devraldı” temasıyla kutlandı. Çocukların temsili olarak makam koltuklarına oturduğu etkinlikte, 23 Nisan’ın anlamı vurgulanırken Başkonsolos İlker Okan, çocukların hem Türkiye’nin hem de yaşadıkları toplumun geleceği olduğunu söyledi.

İlhan Baba

(BERLİN)- Berlin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu'nda "Geleceğin Elçileri Makam Koltuklarını Devraldı" temasıyla kutlandı. Çocukların temsili olarak makam koltuklarına oturduğu etkinlikte, 23 Nisan'ın anlamı vurgulanırken Başkonsolos İlker Okan, çocukların hem Türkiye'nin hem de yaşadıkları toplumun geleceği olduğunu söyledi.

Berlin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu Rezidansı'nda düzenlenen törenle kutlandı. "Geleceğin Elçileri Makam Koltuklarını Devraldı" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Berlinli Türk çocukları temsili olarak makam koltuklarına oturarak 23 Nisan'ın anlam ve önemini yaşadı.

Başkonsolos İlker Okan, çocukları rezidans girişinde karşılayarak yakından ilgilendi. Makam devri kapsamında yaptığı konuşmada 23 Nisan'ın tarihsel önemine dikkat çeken Okan, çocukların hem Türkiye'nin hem de bulundukları toplumun geleceği olduğunu vurguladı.

Okan, konuşmasında "23 Nisan, egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiği gündür. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların hem ana dillerine hem de yaşadıkları topluma hakim bireyler olarak yetişmesi en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından rezidans bahçesinde gerçekleştirilen programda çocuklar temsili makam konuşmaları yaptı. Berlin Eğitim Ataşeliği koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe öğrenci ve aileleri katıldı.

Kutlamada  çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, program toplu fotoğraf çekimi ve geleneksel ikramlarla sona erdi. Berlin Kirschenallee'deki rezidans bahçesi, 23 Nisan coşkusuna sahne oldu.

Kaynak: ANKA
