Bakan Tekin, öğrencilerle 1'inci TBMM'ye yürüdü

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerle birlikte Hacı Bayram Veli Camisi'nden 1'inci TBMM'ye (Kurtuluş Savaşı Müzesi) yürüdü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından öğrencilerle birlikte mehter takımı eşliğinde 1'inci TBMM binasına yürüdü. Meclis binası önünde düzenlenen törende, dualar eşliğinde TBMM'nin açılışını temsilen kurdele kesimi yapıldı. Ardından Genel Kurul salonunda temsili Meclis oturumu gerçekleştirdi.

'İNŞALLAH BU TÜR OLAYLARI TEKRAR YAŞAMAYIZ'

Burada konuşan Tekin, "Öncelikle geçtiğimiz hafta yaşadığımız olayda kaybettiğimiz öğretmenimizi ve öğrencilerimizi anmamız lazım. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu tür olayları tekrar yaşamayız. Nisan ayında 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasıyla ulusal egemenlik, demokrasi, devlet kültürü, toplumsal yaşam, hukuk devleti gibi konularda çocuklarımızın, bu ülkeyi emanet edeceğimiz geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın iyi yetişmesi için farkındalık etkinlikleri yapılmak üzere illere bir genelge göndermiştik. Bugün bu etkinliğimiz de bu genelgeden murat ettiğimiz şeylerden bir tanesi" dedi.

'BİZE DÜŞEN BİRLİKTELİĞİ GELECEK KUŞAKLARA AKSETTİRMEK'

Milli birliği ve beraberliği güçlendirecek adımların ana işlerinden olduğunu belirten Tekin, "Bu ülkeye, bu ülkenin bağımsızlığına, bu ülkenin egemenliğine katkı veren herkesi, destek olan herkesi ayrım gözetmeksizin hayırla yad etmemiz gerekiyor. Mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun. Bize düşen şey de bu birlikteliği, bu devamlılığı gelecek uşaklara aksettirmek, gelecek kuşakların da bu devamlılığa sahip çıkmasını sağlayacak bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak" diye konuştu.

Bakan Tekin ayrıca "'Maarifin Kalbinde Çocuk' etkinlikleriyle kastettiğimiz şey; çocuklarımızın değerlerimize sahip çıkacak etkinlikler içerisinde bulunması ve bu şuurla yetişmesi bizim birinci önceliğimiz. Hepinizi ayrım gözetmeksizin bu değerlere sahip çıkmaya, bu değerlere sahip çıkacak etkinliklerde bulunmaya davet ediyorum" dedi.

