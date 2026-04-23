Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Uyanık, 23 Nisan dolayısıyla makamını çocuklara devretti

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Bulgaristan'daki Türk toplumundan çocuklara devretti.

Büyükelçilik makamında yapılan temsili devir teslim törenine, Büyükelçilik çalışanları, Bulgaristan'daki Türk toplumundan çocuklar ve aileleri katıldı.

Tören kapsamında çocuklar tek tek Büyükelçi Uyanık'ın makam koltuğuna oturdu.

Büyükelçi Uyanık, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, bu bayramın Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram olduğunu ifade etti.

Bulundukları büyükelçilik binasının, Atatürk'ün Sofya'da görev yaptığı dönemde yaşadığı evin bulunduğu yerde inşa edildiğine dikkati çeken Uyanık, bunun kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Uyanık, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, kendilerine başarılarla dolu aydınlık bir gelecek diledi.

Tören sırasında çocuklara hediyeler takdim edildi, ailelere ikramda bulunuldu.